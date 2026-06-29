Истанбулда беш минг киши хорон рақсини ижро этиб, Гиннесс рекордлар китобига кирди
ASTANA. Kazinform - Истанбулда қарийб беш минг киши бир вақтнинг ўзида анъанавий турк халқ рақси — хоронни ижро этиб, жаҳон рекордини ўрнатди ва Гиннесс рекордлар китобига кирди. Бу ҳақда Kazinform TRT Haber'га таяниб хабар берди.
Оммавий чиқишда шаҳарнинг минглаб аҳолиси ва меҳмонлари иштирок этди. Барча иштирокчилар бир вақтнинг ўзида Туркиянинг Қора денгиз минтақасида кенг тарқалган халқ рақси — хоронни ижро этди. Рекорд Гиннесс рекордлар китоби вакиллари томонидан расман қайд этилди.
Хорон - Туркиянинг энг машҳур анъанавий рақсларидан бири ҳисобланади. У халқ чолғулари жўрлигида доира ёки қатор шаклида ижро этилади. Рақс тез суръатли ритм ва иштирокчиларнинг уйғун ҳаракатлари билан ажралиб туради.
Тадбир ташкилотчилари таъкидлашича, мазкур рекорд Туркиянинг миллий анъаналари ва маданий меросини кенг тарғиб қилиш мақсадида ўрнатилди.
Аввалроқ Ўзбекистоннинг миллий рақси ҳам Гиннесс рекордлар китобига киритилгани ҳақида хабар берилган эди.