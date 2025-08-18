Исроилда Ғазони ишғол қилиш режасига қарши оммавий намойишлар бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform - Исроилда одамлар Ғазодаги маҳбусларни озод қилиш бўйича келишув талаби билан кўчаларга чиқди. Натижада асосий йўллар ёпилди ва поездлар ҳаракати тўхтатилди, деб хабар беради BBC.
Қуддус ва Тель-Авивдаги кўплаб корхоналар ёпилди. Намойишчилар шаҳар кўчаларида гаровга олинганлар тасвирланган сариқ ленталарни пиёдаларга тарқатишди.
Намойиш 2023 йил 7 октябрда ХАМАСнинг Исроил жанубига қилган ҳужумида маҳбуслар ва ҳалок бўлганларнинг қариндошларини бирлаштирган “Октябрь кенгаши” томонидан уюштирилган.
Мазкур акция маҳкумлар ва бедарак йўқолганларнинг оилалари форуми томонидан ҳам қўллаб-қувватланди.
Намойишлар якшанба куни эрталаб соат 6:29 да – олдинги йили 7 октябрда ХАМАС ҳужуми бошланган вақтда - мамлакат бўйлаб турли чорраҳа ва бурилишларда бошланди. Намойишлар Тель-Авивдаги Маҳбуслар майдонида давом этди.
Намойишлар мамлакатнинг бошқа ҳудудларида, жумладан Исроил шимолидаги Ғарбий Галилея ва жанубдаги Эйлатда ҳам бўлиб ўтмоқда.
Юзлаб маҳаллий ҳокимият органлари, корхоналар, университетлар, технология компаниялари ва бошқа ташкилотлар иш ташлашга қўшилишларини ёки ўз ходимларига қатнашишларига рухсат беришларини эълон қилишди.
Эслатиб ўтамиз, Исроилнинг Ғазодаги ҳужуми қурбонлари сони 62 мингга яқинлашди.