Исроилнинг Ғазодаги ҳужумлари оқибатида ҳалок бўлганлар сони 62 мингга яқинлашди
Ғазодаги Фаластин Соғлиқни сақлаш вазирлиги Исроилнинг давом этган ҳужумлари оқибатида ҳалок бўлганлар ва яраланганлар сони бўйича сўнгги маълумотларни тақдим этди.
16 август куни Ғазо секторидаги шифохоналарга 70 нафар ҳалок бўлган кишининг жасади ва 385 нафар ярадор етказилди.
2023 йил 7 октябрдан бери Исроилнинг Ғазо секторига уюштирган ҳужумларида жами ҳалок бўлганлар сони 61 897 ва яраланганлар сони 155 660 нафарга етди.
Исроил армияси 18 мартдан бери Ғазода бир қатор ҳужумлар уюштирди ва 19 январь куни келишилган ўт очишни тўхтатиш келишувини бузди, натижада тахминан 10362 фаластинлик ҳалок бўлди, 43619 нафари яраланди.
Ғазо секторида минглаб жасадлар вайроналар остида қолмоқда.
Ғазо гуманитар жамғармаси, Исроил ва АҚШ маъмурлари томонидан Ғазода ўрнатилган "тарқатиш пунктлари" деб аталмиш фаластинликларга қарши уюштирилган ҳужумлар ортидан 24 соат ичида 26 фаластинлик ҳалок бўлди, 175 киши яраланди, деб хабар берди.
27 майдан бери ҳалок бўлганлар сони 1924 кишига етди, 14288 киши яраланди.
Бундан ташқари, сўнгги 24 соат ичида Ғазода яна 11 киши, жумладан 1 бола очликдан вафот этди.
Очлик ва тўйиб овқатланмаслик оқибатида ҳалок бўлганлар сони 251 нафарга етди, улардан 108 нафари болалардир.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Исроил Ғазо cектрини оккупация қилиш режасини мақуллагани ҳақида хабар берган эдик.