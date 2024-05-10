Исроил, Латвия ва Эстония – “Евронигоҳ” финалчилари
ASTANA. Kazinform - Швецияда “Евронигоҳ” халқаро қўшиқ танловининг иккинчи ярим финали якунланди. Финалга Латвия, Эстония, Грузия, Арманистон ва яна олти давлат етиб келди, дея хабар беради Каzinform агентлиги BBCга таяниб.
Эстония танловга бирданига иккита гуруҳни юборди: 5MIINUST ва Puuluup, улар биргаликда “Ва биз бу наркотиклар ҳақида ҳеч нарса билмаймиз” ((Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi). номли “безори” фолк-панк қўшиғини ижро этадилар.
Финалда Латвияни хонанда Дон (Артурс Шингирейс, саҳнадаги тахаллуси Dons) инглиз тилидаги «Hollow» лирик балладаси билан тақдим этади.
Финалга Латвия, Эстония, Арманистон ва Грузиядан ташқари Австрия, Нидерландия, Норвегия, Исроил, Греция ва Швейцария етиб келди.
Ярим финалда Чехия, Бельгия, Дания, Мальта, Албания ва Сан-Марино жамоалари мусобақадан чиқиб кетди.
Икки кун олдин Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия ва Люксембург финалга чиққан эди.
Британия, Франция, Испания, Германия ва Италия автоматик тарзда финал босқичига йўл олади – бу давлатлар “Евронигоҳ”га қўшимча молиявий ёрдам кўрсатади.
Букмекерлик идораларининг бу йилги фаворитлари Хорватиянинг Baby Lasagna гуруҳи ва украиналик Алена Алена ва Жерри Хейл дуэтидир.
Мусобақа финали шанба куни Malmö Arenaда бўлиб ўтади.