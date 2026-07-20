Испаниядаги ўрмон ёнғинлари 50 минг гектардан ортиқ майдонни қамраб олди
ASTANА. Кazinform – Испанияда сўнгги йиллардаги энг шиддатли ўрмон ёнғинлари мавсумларидан бири давом этмоқда. Ёнғин мамлакатда 50 минг гектардан ортиқ майдонни қамраб олди, деб хабар беради Euronews.
Ҳозирда ёнғинларга қарши кураш асосан мамлакатнинг шимоли-шарқий ва марказий қисмларидаги энг хавфли иккита ўчоқда — Гвадалахара провинциясидаги Ла-Мьерла муниципалитетида ва Сарагоса провинциясидаги Орес туманида олиб борилмоқда. Расмийларнинг сўзларига кўра, бу ёнғинлар жорий йил бошидан бери энг йирик табиий офатлардан бири ҳисобланади.
Пайшанба куни бошланган Ла-Мьерла ёнғини аллақачон тахминан 9,9 минг гектар майдонни қамраб олган. Якшанба куни кечқурун ўт ўчирувчилар Гаскуэнья-де-Борнова туманининг жанубий қисмида ёнғинга қарши курашни кучайтирдилар. Бундан ташқари, ёнғиннинг Навас-де-Хадраке ва Бустарес аҳоли пунктларига тарқалишининг олдини олиш бўйича ишлар олиб борилди.
– Ёнғиннинг янада тарқалиш хавфи туфайли расмийлар 16 та қишлоқ аҳолисини, жумладан, Беленья сув омбори яқинидаги қишлоқларни эвакуация қилишди, – деб хабар берди ҳудудий ҳокимият.
Кастилия–Ла-Манча ҳукуматининг маълумотларига кўра, кучли шамол туфайли ёнғин жуда юқори тезликда тарқалмоқда. Ёнғин тезлиги дақиқасига 60 метрдан ошади. Бу назорат қилиш қийин деб ҳисобланган ўрмон ёнғини учун белгиланган чегарадан анча юқори.
Испания фуқаролик гвардияси ҳозирда ёнғин сабабини текширмоқда. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, у қишлоқ хўжалиги ишлари пайтида комбайн томонидан қўзғатилган бўлиши мумкин.
Бундан ташқари, Сарагоса провинциясидаги Орес яқинида содир бўлган ёнғин 15,4 минг гектардан ортиқ майдонни кулга айлантирди. Ёнғин хизмати маълумотларига кўра, кеча кечқурун ёнғинга қарши кураш муваффақиятли олиб борилди ва эрталаб қўшимча ҳаво ва қуруқлик кучлари жалб қилинди.
Ҳозирда Орес, Асин, Луэсия, Мальпика-де-Арба ва Ункастильо шаҳарларида эвакуация буйруқлари амал қилмоқда. Сос-дель-Рей-Католико, Навардун, Урриес ва Кастилискар муниципалитетларида юқори даражадаги огоҳлантириш эълон қилинди.
Ёнғинни ўчириш учун тахминан 450 нафар ўт ўчирувчи ва фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари ишламоқда. Улар шамол йўналиши ва тезлигини доимий равишда кузатиб боришмоқда, янги ёнғин манбаларининг пайдо бўлишининг олдини олишга ҳаракат қилишмоқда ва яқин атрофдаги шаҳарлар ва Сьерра-де-Санто-Доминго қўриқхонасини ҳимоя қилишмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Франциядаги Фонтенбло ўрмонининг 10 фоизи ёнғин туфайли кулга айланди.