Испанияда ўрмон ёнғинлари оқибатида 12 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Испаниянинг Альмерия провинциясида ўрмон ёнғинлари оқибатида камида 12 киши ҳалок бўлди, деб хабар беради ТАСС.
9 июлда Испаниянинг Альмерия провинциясида содир бўлган ўрмон ёнғинида камида 12 киши ҳалок бўлди, деб хабар берди El País газетаси Андалусия автоном жамоаси расмийларига таяниб.
Ёнғин, эҳтимол, автомагистрал яқинида электр кабелининг қулаши натижасида юзага келган. Ёнғин тез орада яқин атрофдаги ўрмонга тарқалди.
Ёнғинни ўчиришга фавқулодда вазиятлар ходимлари ва ҳарбийлар, жумладан, тахминан 300 киши жалб этилган.