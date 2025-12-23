Испанияда Рождество лотереяси: совринлар ёнғинлардан жабр кўрган қишлоқларга берилади
ASTANA. Kazinform – Испанияда анъанавий Рождество лотереяси El Gordo бу йил ўрмон ёнғинларидан жиддий жабр кўрган қишлоқларга қувонч бағишлади. 2025 йилги ўйинда 79 432 рақами ғолиб деб топилди, деб хабар беради Euronews.
Ўйин одатдагидек телевидение ва радио орқали жонли эфирда намойиш этилди.
Ютуқли чипталар Леон провинциясидаги учта қишлоқда, шунингдек, Мадридда сотилди. Леон провинцияси шу йил бошида бўлган ўрмон ёнғинларидан энг кўп зарар кўрган минтақалардан биридир.
Ютуқли чипталарнинг катта қисмини ўз минтақасига бир неча миллион евро олиб келган кичик футбол клуби La Bañeza сотди.
Клуб футболчилари бу янгиликни минтақа учун алоҳида қувонч деб таърифлашди.
“Ўрмон ёнғинлари ва турли қийинчиликлардан сўнг, бу бутун минтақа учун катта қувонч”, - дейишади улар.
Футбол клуби бош мураббийи Хосе Бенито ҳам ўз қувончини яширмади.
“Биз чиндан ҳам хурсандмиз ва ҳар куни бирга ишлайдиган одамлар билан бу лаҳзадан завқланамиз”, - деди у.
Таъкидлаш жоизки, Испания Рождество лотереяси ютуқ жамғармаси бўйича дунёдаги энг йирик лотерея ҳисобланади. Унинг умумий ютуқ жамғармаси 2,5 миллиард евродан ошади. Бу йил турли тоифадаги 198 миллион чипта сотувга қўйилди. Битта тўлиқ чиптанинг нархи 200 еврони ташкил этади, бироқ уни алоҳида сотиб олиш мумкин. Испанияда аҳолининг қариндошлари ва ҳамкасблари билан биргаликда чипталарни сотиб олиши анъанага айланган.