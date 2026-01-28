Испанияда мигрантларни қонунийлаштиришнинг янги дастури ишга туширилади
АSTANА. Kazinform — Испания мигрантларни енгиллаштирилган қонунийлаштириш дастурини маъқуллади, ундан ярим миллион одам фойдаланиши мумкин, деб хабар беради BBC.
Испания ҳукумати сешанба куни ноқонуний мигрантларга қонуний мақом олиш имконини берадиган тартибни тасдиқлади.
Бу ҳақда AFP агентлиги хабар берди. Олдиндан баҳолашларга кўра, бу имкониятдан камида ярим миллион одам фойдаланиши мумкин.
Расмий мақомга ариза бериш ҳуқуқига ўтган йилнинг охиригача Испанияда камида беш ой турганини исботлай оладиган ноқонуний мигрантлар эга бўлади. Бу ҳақда аввалроқ сўлчи коалиция таркибидаги Podemos партиясидан Европа парламенти депутати Ирене Монтеро журналистларга маълум қилган эди.
Унинг айтишича, аризанинг ўзи ариза берувчига бир йил муддатга яшаш ва ишлаш учун рухсат беради.
Испания ҳукумати «регуляризация» деб аталган бу тартибга ариза берувчиларнинг судланмаган бўлиши керак. Қонуний мақомни Испания ҳудудида бўлган болалари билан бирга олиш имконияти берилади.
Испания ҳукумати аризаларни қабул қилишни апрель ойидан бошлаб уч ой давомида амалга оширишни режалаштирмоқда.
Миграция ишлари бўйича вазир Эльма Саис RTVE телерадиокомпаниясига берган интервьюсида қонунийлаштиришдан кейин мигрантлар Испаниянинг исталган ҳудудида ва исталган соҳада ишлаши мумкинлигини айтди.
У меҳнат миграцияси Испания иқтисодиёти учун зарур эканини таъкидлаб, ҳукумат бу қарори орқали «Испанияда амалда яшаб турган одамларнинг борлигини ва уларнинг қадр-қимматини тан олишини» билдирди.
Саиснинг айтишича, ҳукуматнинг олдиндан ҳисоб-китобларига кўра, бу бир марталик янги тартибдан тахминан ярим миллион ноқонуний мигрант фойдаланиши мумкин.
Испания Миллий статистика институтининг сўнгги маълумотларига кўра, бугунги кунда мамлакат аҳолисининг ҳар еттинчиси — иммигрант. 49,4 миллион аҳолининг етти миллиондан ортиғи — мигрантлар. Уларнинг асосий қисми Испанияда қонуний асосда яшайди.
Эслатиб ўтамиз, Европа давлатлари ва АҚШ миграция сиёсатини кучайтирмоқда.