Испанияда Марокаш гиёҳванд моддалар картелига тегишли ер ости туннели топилди
ASTANА. Кazinform — Испания полицияси Марокаш ва Шимолий Африкани боғлайдиган мураккаб ер ости туннеллари тармоғини топди. 17 тоннадан ортиқ гашиш, 88 килограмм кокаин, тахминан 1,4 миллион евро ва бир нечта қимматбаҳо машиналар мусодара қилинди, деб хабар беради DW.
Ўтиш жойлари 19 метр чуқурликда жойлашган ва Испания ҳудудидаги кириш жойи шунчалик эҳтиёткорлик билан яширилганки, у ерга бориш учун уйдаги музлатгични кўчириш керак бўлади. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари топилган иншоотни кўп даражали "лабиринт" деб таърифладилар.
Гиёҳванд моддаларни ер остига ташиш учун аравачалар, рельслар ва кўтариш механизмлари ишлатилган.
Туннел мураккаб уч даражали иншоотдан иборат. Унга кириш учун ер остига тик тушиб, гиёҳванд моддалар сақланадиган ва тарқатиладиган оралиқ камерадан ўтиб, Марокашга олиб борадиган асосий ўтиш жойига етиб бориш керак. Бутун инфратузилма кўтариш механизми тизими ва ер ости сувларини тортиб олиш учун насослар билан жиҳозланган.
Операцияда 250 га яқин полиция ходими иштирок этди. Натижада 27 киши ҳибсга олинди, 17 тоннадан ортиқ гашиш ва 88 килограмм кокаин мусодара қилинди. Тахминан 1,4 миллион евро нақд пул ҳам мусодара қилинди. Бундан ташқари, ўнлаб алоқа воситалари ва бир нечта премиум автомобиллар мусодара қилинди.
Таъкидланишича, тергов 2025 йил февраль ойида бошланган ва бир неча босқичлардан ўтган. Тергов маълумотларига кўра, жиноий гуруҳга икки киши раҳбарлик қилган.
Марокашда ҳибсга олинган улардан бири "гиёҳванд моддалар архитектори" ва "туннел устаси" лақабларини олган. У ер ости йўлларини яратишда гумон қилинган. Иккинчиси Сеутада ишлаган, у ерда етказиб беришни мувофиқлаштирган ва битимлар тузган. Терговчилар мусодара қилинган гиёҳванд моддалар партияси иккинчи гумонланувчига тегишли деб ҳисоблашади.
