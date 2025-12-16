Испания компанияси Қизилўрда вилоятида завод қурилишига 44 миллиард тенге инвестиция киритади
ASTANА. Кazinform – Қизилўрда вилоятида қиймати 44 миллиард тенгедан ортиқ бўлган замонавий санитария-гигиена буюмлари ишлаб чиқариш ва йиғиш заводи қурилишига инвестициялар киритиш тўғрисидаги битим имзоланди.
Ҳукумат маълумотларига кўра, уни бир томондан ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев ва Қизилўрда вилояти ҳокими Нурлибек Налибаев, иккинчи томондан эса Испаниянинг Roca Group компаниясининг шўъба корхонаси — «РОКА Қозоғистон» бош директори Даниэль Эрнандес имзолади.
Лойиҳа Президентнинг ишлаб чиқариш саноатига инвестицияларни жалб қилиш ва импорт ўрнини босиш мақсадларига эришиш учун маҳаллийлаштиришни ошириш бўйича мақсадларига мувофиқ амалга оширилмоқда.
Завод керамик санитария-гигиена буюмлари, ювиниш хонаси учун буюмлар ва бошқа маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва йиғишга ихтисослашади. Қурилиш ишлари 2026 йилнинг биринчи чорагида бошланиши режалаштирилган. Лойиҳа 300 га яқин янги доимий иш ўринларини яратишни, шунингдек, қозоғистонлик мутахассисларни ўқитиш ва малакасини оширишни кўзда тутади.
Корхона Қозоғистонда юқори даражадаги жараёнларни автоматлаштириш ва жаҳон экологик хавфсизлиги стандартларига жавоб берадиган санитария-техник маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича биринчи ишлаб чиқариш объекти бўлади.
Лойиҳавий қуввати йилига 500 минг донани ташкил этади. Ишлаб чиқарилган маҳсулотларни Қозоғистон ички бозорига етказиб бериш ва Марказий Осиё мамлакатларига экспорт қилиш режалаштирилган.
Заводнинг ишга туширилиши юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва Қозоғистоннинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш имконини беради.
Шуни таъкидлаш керакки, инвестиция шартномасини тузиш режаси жорий йилнинг июнь ойида Бош вазир Олжас Бектенов ва Roca Group директорлар кенгаши раиси Сантьяго де Гомар Рок ўртасида бўлиб ўтган учрашувда муҳокама қилинган эди. Шундай қилиб, ҳужжатнинг имзоланиши ва ишнинг бошланиши мамлакат иқтисодиётининг инвестиция жозибадорлигини ва инвесторларнинг юқори даражадаги ишончини ошириш бўйича тизимли чора-тадбирлар натижаларини намойиш этади.
Ҳужжатни имзолаш жараёнида Roca Group вакиллари Қозоғистон улар учун стратегик муҳим бозор эканлигини таъкидладилар. Улар Қозоғистондаги қулай инвестиция муҳитини ижобий баҳоладилар.
Roca Group 100 йилдан ортиқ тарихга эга санитария-техника ускуналарини ишлаб чиқаришда жаҳон етакчиларидан бири ҳисобланади. Компания бутун дунё бўйлаб 78 та ишлаб чиқариш платформасини бошқаради, 20 мингдан ортиқ одамни иш билан таъминлайди. Унинг маҳсулотлари 170 дан ортиқ мамлакатларда тарқатилади ва юқори сифати, инновацион ечимлари ва Европа стандартларига мувофиқлиги билан кенг танилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг инвестиция стратегияси ҳақида хабар берган эдик.