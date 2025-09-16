Испания «Евровидение»га бойкот қилиши мумкин
ASTANA. Kazinform — Испания Маданият вазири Эрнест Уртасуннинг айтишича, мамлакатнинг «Евровидение» танловида иштирок этиши Исроилнинг саҳнага чиқиши билан бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Der Spiegel хабар қилди.
“Биз Исроилнинг кейинги «Евровидение»да иштирок этмаслигини таъминлашимиз керак. Агар уни мусобақадан чиқара олмасак, Испания танловда иштирок этмаслиги лозим”, — деди вазир.
Бироқ Исроилнинг танловда иштирок этиши ҳақидаги якуний қарорни “Евровидение”ни ташкил этувчи Европа радиоэшиттиришлар иттифоқи (EBU) қабул қилади.
Аввалроқ Ирландия, Словения, Исландия ва Голландия ҳам агар Исроил иштирок этса, танловни бойкот қилишлари ҳақида огоҳлантирган эди. Испания ультиматумга қўшилган бешинчи давлатдир.
Танлов қоидаларига кўра, ҳар бир давлатнинг миллий телерадиокомпанияси декабрь ойи ўрталарига қадар “Евровидение”да иштирок этиши ёки қатнашмаслиги ҳақида ташкилотчиларни расман хабардор қилиши керак.
Июль ойида EBU ўз аъзо давлатлари билан Исроилнинг иштироки бўйича маслаҳатлашувларни бошлаганини эълон қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “Евровидение-2026” танлови Вена шаҳрида бўлиб ўтиши эълон қилинган эди.