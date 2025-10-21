Испания Европа Иттифоқини мавсумий вақтни ўзгартиришдан воз кечишга чақирмоқда
ASTANА. Кazinform — Испания бош вазири Педро Санчес Европа Иттифоқини мавсумий вақтни ўзгартириш амалиётидан бутунлай воз кечишга чақирди, деб хабар беради BBC.
Х платформасида эълон қилинган видеомурожаатида у жорий йилнинг 26 октябрига белгиланган қишки вақтга ўтиш ҳеч қандай маъно йўқлигини айтди.
Санчеснинг эслатишича, Еврокомиссия 2018 йилда соат ўзгаришини бекор қилишни таклиф қилган, бироқ ўшандан бери ҳеч қандай қарор қабул қилинмаган.
Испания бош вазирининг сўзларига кўра, Испанияда ҳам, Европа Иттифоқининг бошқа давлатларида ҳам фуқароларнинг аксарияти вақт ўзгаришига қарши.
У социологик сўровлар ва илмий тадқиқотларни мисол қилиб келтирди. Соатларнинг мавсумий ўзгариши энергия тежашга сезиларли таъсир кўрсатмайди. Аммо бу одамларнинг соғлиғи ва кундалик ҳаётига салбий таъсир қилади.
20 октябрь куни Люксембургда бўлиб ўтган ЕИ транспорт, телекоммуникация ва энергетика вазирлари саммитида вақт минтақасини ўзгартириш масаласи кун тартибида бўлмаган бўлса-да, Испания энергетика бўйича давлат котиби Жоан Гройзар уни муҳокама қилишни таклиф қилди.
Европа Комиссияси томонидан 2018 йилда ўтказилган сўров натижаларига кўра, Европа Иттифоқи аҳолисининг 84 фоизи мавсумий вақт ўзгаришини бекор қилишни қўллаб-қувватлаган.
Германияда 2024 йилда респондентларнинг 74 фоизи худди шундай фикрни билдирган. Польша, Финляндия ва бошқа қатор давлатлар ёз ва қиш вақтининг бекор қилиниши тарафдори.
