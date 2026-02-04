OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:39, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Исломободдаги учрашув: Қозоғистон ва Покистон ҳамкорликни чуқурлаштириш ниятида

    ISLAMABAD. Kazinform — Шаҳбаз Шариф Қозоғистон Президентини Исломободда самимий кутиб олди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Шахбаз Шариф Қазақстан Президентін Исламабадта ыстық ықыласпен қарсы алды
    Фото: Ақорда

    “Мамлакатимизга ташриф буюришга вақт ажратганингиз учун Сизга миннатдорчилик билдирамиз. Покистон халқи ва ҳукумати билан бирга Сизни кутиб олишдан мамнунман. Қозоғистон - бизнинг стратегик ҳамкоримиз. Дўстлигимизни мустаҳкамлаш, иқтисодиёт, сиёсат, мудофаа соҳаларида ишончли шерикликни ўрнатиш, шунингдек, савдо йўлакларини шакллантириш учун Қозоғистон ҳукумати билан яқиндан ҳамкорлик қилишни истаймиз. Бунга шубҳа қилманг”, — деди Бош вазир.

    Шаҳбаз Шарифнинг сўзларига кўра, Покистон ва Қозоғистон савдо-иқтисодий ҳамкорликни, жумладан, энергетика, саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва рақамлаштириш соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш учун катта салоҳиятга эга.

    музокара
    Фото: Ақорда

    Бош вазир икки томонлама муносабатларнинг барча соҳаларида аниқ ва сезиларли ютуқларга эришиш зарурлигига эътибор қаратди. Музокаралар якунида Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф икки мамлакат халқлари манфаатлари йўлида кўп қиррали ҳамкорликни янада чуқурлаштиришдан манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.

    Эслатиб ўтамиз, а ввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф кичик форматда музокаралар олиб борганликлари ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Халқаро алоқалар Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Ақорда Покистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!