Иордания Подшоҳи Қозоғистонга расмий ташриф билан келаяпти
ASTANА. Кazinform – Иордания подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайн 26-27 август кунлари расмий ташриф билан Қозоғистонда бўлади. Ташриф Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан амалга оширилади ва икки давлат ўртасидаги муносабатларни янги босқичга кўтаришга қаратилган, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистон-Иордания бизнес форумида 300 нафар ишбилармон иштирок этади
Астанада Подшоҳ Абдулла II ибн ал-Ҳусайн Президент Қасим-Жомарт Тоқаев билан музокаралар ўтказади.
Ташрифдан кўзланган асосий мақсад – ҳар томонлама шерикликни мустаҳкамлаш, сиёсий мулоқотни кенгайтириш ва Давлат раҳбарининг 2025 йил февраль ойида Амманга ташрифи чоғида эришилган келишувларни аниқ лойиҳалар билан тўлдиришдан иборат.
Музокараларда савдо-иқтисодий ҳамкорлик, инвестициялар, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги, фармацевтика, IТ ва рақамлаштириш, транспорт логистикаси, туризм, шунингдек, гуманитар ва таълим масалалари муҳокама қилинади.
Томонлар, шунингдек, халқаро ва минтақавий хавфсизлик, жумладан, Яқин Шарқдаги вазиятни тартибга солиш ва халқаро ташкилотлар доирасидаги ўзаро ҳамкорлик чораларини кўриб чиқадилар.
Ташрифнинг асосий тадбирларидан бири Қозоғистон-Иордания бизнес-форуми бўлиб, унда 300 га яқин ишбилармон ва инвесторлар иштирок этади. Форумда давлат раҳбарлари ҳам иштирок этиши кутилмоқда.
Февраль келишувларининг давоми
Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 2025 йил февраль ойида Иорданияга ташрифи жорий учрашувга асос бўлди. Ўшанда томонлар иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, савдо ва сармоя учун янги шарт-шароитлар яратиш, қатор қўшма лойиҳаларни йўлга қўйишга келишиб олган эди.
Иорданиянинг Қозоғистондаги Элчихонаси таъкидлаганидек, ўша пайтда эришилган келишувлар энди аниқ ташаббусларга айланди.
“Давлат раҳбарларининг ташрифлари икки мамлакат ҳамкорликни чуқурлаштириш ва қўшма лойиҳалар учун қулай шарт-шароитлар яратишга тайёрлигини кўрсатди”, — дейилади Элчихона хабарида.
Қўшма лойиҳалар — самарали ишлар
Қишлоқ хўжалиги соҳасида Қозоғистон буғдойини етказиб бериш бўйича Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Иордания Саноат ва савдо вазирлиги ўртасида ишчи гуруҳ ташкил этилди. “Продкорпорация” асосий етказиб берувчи ҳисобланади.
Бундан ташқари, Иорданиянинг Aljazeera Agricultural компанияси Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги билан Қозоғистонда наслдор паррандачилик фермасини қуриш лойиҳаси бўйича меморандум имзолашга тайёргарлик кўрмоқда.
Фармацевтика ва тиббиёт соҳасида Иорданиянинг Sana Pharma ва бошқа компаниялари Қозоғистон бозорига кириш истагини билдирган. Бундан ташқари, Sana Pharma ва Қозоғистоннинг Inkar Group компанияси ўртасида дори воситаларини тақсимлаш бўйича шартнома имзоланиши режалаштирилган.
Иорданиянинг DadVet ва Қозоғистоннинг KazbioPharm компаниялари ветеринария вакциналарини ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш бўйича ҳамкорлик қилишга келишиб олди.
Рақамлаштириш ва таълим соҳасида Astana Hub ва King Hussein Business Park, шунингдек, Astana IT University ва Hussein Technical University ўртасида меморандумлар амалга оширилмоқда. Астана шаҳрида илк иорданиялик талабалар ўқишни бошлади.
Бундан ташқари, “Миллий ахборот технологиялари” АЖ (NIT) ва Иордания ICT Intaj ассоциацияси ўртасидаги ҳамкорлик ривожланмоқда.
Энергетика соҳасида Қозоғистон Республикаси Энергетика вазирлиги ва Иордания Атом энергияси бўйича комиссияси атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги англашув меморандумини имзолади.
Қурилиш ва сармоя соҳасида Қозоғистоннинг BI Construction Group компанияси Иорданиянинг Amman Vision Investment & Development (AVID) ва Jordan Security Investment Fund билан шартномалар имзолашга тайёрланмоқда. Лойиҳалар инфратузилма ва шаҳар атроф-муҳитини ривожлантиришга қаратилган.
Тўғридан-тўғри ҳаво қатнови туризмни кучайтиради
Қозоғистон ва Иордания ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар очиш масаласи ҳам устувор йўналиш ҳисобланади.
Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги хабарига кўра, қонунчилик базаси тайёр. Амман-Астана йўналиши бўйича тўғридан-тўғри рейслар 2026 йил июнь ойида ҳафтасига икки марта бўлиши режалаштирилган.
Иордания томони дастлабки босқичда парвозларни субсидиялашга тайёрлигини тасдиқлади.
“Ҳаво қатновининг очилиши сайёҳлик, бизнес ва гуманитар алоқаларни ривожлантириш учун янги имкониятлар яратади”, — дея таъкидлади Иордания дипломатик миссияси.
Подшоҳнинг ташрифидан нималарни кутиш мумкин?
Мутахассисларнинг фикрича, Қирол Абдулла II ибн ал-Ҳусайннинг Қозоғистонга ташрифи нафақат икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг ҳар томонлама эканлигини тасдиқлайди, балки энергетика, қишлоқ хўжалиги, фармацевтика, рақамлаштириш ва туризм соҳаларида аниқ лойиҳаларни ишга туширишга ҳам туртки беради.
Шу билан бирга, тўғридан-тўғри ҳаво қатнови ва атом энергетикаси соҳасидаги ҳамкорликнинг янги босқичи бошланиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Иордания Подшоҳининг расмий ташрифи чоғида Астанада хавфсизлик чоралари кучайтирилади.