    “Интимақ Ордо” қароргоҳида ҚР Президентини тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди

    ASTANA. Kazinform — Қирғиз Республикасига расмий ташриф билан борган Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни “Интимақ Ордо” қароргоҳида кутиб олиш маросими бўлиб ўтди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда

    - Президентлар бир-бири билан саломлашдилар, икки давлат мадҳиялари янгради. Кейин фахрий қоровул ротаси бошлиғининг ҳисоботидан сўнг Қасим-Жомарт Тоқаев ва Садир Жапаров саф тортган аскарлар олдидан ўтди. Сўнгра давлат раҳбарлари расмий делегациялар аъзоларини таништириб, музокаралар залига йўл олдилар, - дейилади хабарда.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда

     

    Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қирғиз Республикасига расмий ташрифи “Ата Бейт” миллий тарихий-мемориал мажмуасини зиёрат қилишдан бошланди.

    Шунингдек, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғиз Республикасига расмий ташриф билан борди. Президентлар Қозоғистон ва Қирғизистон Олий Давлатлараро Кенгашининг еттинчи сессиясида иштирок этадилар ва музокаралар ўтказадилар.

    ҚР Президенти Чингиз Айтматов қабрини зиёрат қилди.

