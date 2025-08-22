OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:22, 22 Август 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистондаги тарихий-мемориал мажмуани зиёрат қилди

    ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қирғиз Республикасига расмий ташрифи “Ата-Бейит” миллий тарихий-мемориал мажмуасини зиёрат қилишдан бошланди, дея хабар беради Кazinform агентлиги Ақордага таяниб.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Бу ерда ўз ҳаётини Ватанга хизмат қилишга бағишлаган қирғиз халқининг шонли фарзандлари, шунингдек, Сталин қатағонлари қурбонлари дафн этилган. Мажмуа “Ата-Бейит” номини ёзувчи Чингиз Айтматов таклиф қилган.

    аскар
    Фото: Ақорда
    аскар
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари ёдгорлик мажмуаси ҳудудида ўрнатилган 1916 йилдаги фожиали воқеалар қурбонлари хотирасига бағишланган ҳайкал пойига гул қўйди.

     

    гулчамбар
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғиз Республикасига расмий ташриф билан борди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!