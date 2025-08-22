OZ
    10:50, 22 Август 2025 | GMT +5

    ҚР Президенти Чингиз Айтматов қабрини зиёрат қилди

    ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев буюк қирғиз ёзувчиси Чингиз Айтматов қабрини зиёрат қилди ва ёзувчи руҳига Қуръон бағишлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Айтматов қабри
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қирғиз Республикасига расмий ташрифи “Ата Бейт” миллий тарихий-мемориал мажмуасини зиёрат қилишдан бошланди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда
    Айтматов қабри
    Фото: Ақорда
    Айтматов қабри
    Фото: Ақорда

    Шунингдек, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғиз Республикасига расмий ташриф билан борди. Президентлар Қозоғистон ва Қирғизистон Олий Давлатлараро Кенгашининг еттинчи сессиясида иштирок этадилар ва музокаралар ўтказадилар.

    Қирғизистон Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
