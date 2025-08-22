10:50, 22 Август 2025 | GMT +5
ҚР Президенти Чингиз Айтматов қабрини зиёрат қилди
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев буюк қирғиз ёзувчиси Чингиз Айтматов қабрини зиёрат қилди ва ёзувчи руҳига Қуръон бағишлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қирғиз Республикасига расмий ташрифи “Ата Бейт” миллий тарихий-мемориал мажмуасини зиёрат қилишдан бошланди.
Шунингдек, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғиз Республикасига расмий ташриф билан борди. Президентлар Қозоғистон ва Қирғизистон Олий Давлатлараро Кенгашининг еттинчи сессиясида иштирок этадилар ва музокаралар ўтказадилар.