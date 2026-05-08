InterFood Astana 2026: Астанада 12 мамлакатдан озиқ-овқат ва озиқ-овқат саноати вакиллари тўпланадилар
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 13-15 май кунлари Астана шаҳридаги EXPO Халқаро кўргазмалар марказида “InterFood Astana 2026” — “Озиқ-овқат маҳсулотлари, ичимликлар, ингредиентлар, қадоқлаш ва озиқ-овқат саноати учун ускуналар” мавзусидаги 26-Қозоғистон халқаро кўргазмаси бўлиб ўтади.
ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, кўргазма анъанавий равишда Қозоғистондаги асосий саноат майдончаларидан бири бўлиб, озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилари, ускуналар етказиб берувчилари, қайта ишлаш саноати, чакана савдо ва давлат идоралари вакилларини бирлаштиради. Тадбирда дунёнинг 12 мамлакатидан 80 га яқин компания иштирок этади.
Кўргазма озиқ-овқат ва ичимликлар ишлаб чиқаришдан тортиб, озиқ-овқат саноати учун ингредиентлар, қадоқлаш ечимлари ва замонавий технологик ускуналарга қадар кенг кўламли соҳаларни қамраб олади. InterFood Astana кўргазмасининг ўзига хослиги саноатнинг кенг қамровли тақдимоти, яъни ишлаб чиқариш ва қайта ишлашнинг тўлиқ циклини намойиш этишдир.
Кўп йиллар давомида InterFood Astana кўргазмаси агросаноат мажмуасида давлат сиёсатининг устувор йўналишларини амалга ошириш учун самарали профессионал платформа бўлиб келган.
Форум кун тартиби мамлакатнинг стратегик ҳужжатлари ва Давлат раҳбарининг кўрсатмаларида белгиланган вазифалар билан бевосита боғлиқ бўлиб, озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноатини ривожлантириш учун амалий ечимларни ишлаб чиқишга қаратилган.
Икки кун давомида Қозоғистоннинг гўшт ва сут саноати билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинади.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш, қўшимча қийматни ошириш, замонавий технологияларни жорий этиш ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилади.
Бизнес дастурининг асосий тадбири - Қозоғистонда биринчи халқаро Meat & Dairy Industry Forum форуми бўлади.