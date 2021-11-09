Инфляциянинг ўсиши Европада товарлар нархининг ошишига олиб келиши мумкин
Европа статистика агентлиги Еurostatнинг дастлабки маълумотларига кўра, 2021 йил октябр ойида ЕИда умумий инфляция 4,1 фоизни ташкил қилган. Бу 2008 йилнинг июлидан бери 3,7 фоиз прогноздаги энг юқори кўрсаткичдир. 2021 йил сентябр ойида инфляция даражаси 3,4 фоизни ташкил этди.
Кўпчилик кузатувчилар инфляциянинг ўсишини энергия нархининг ошиши билан изоҳламоқда. Еurostat инфляция маълумотларининг энергия компоненти йилига 23 фоизга ўсганини таъкидлайди.
Шу билан бирга, экспертлар евроҳудуддаги инфляциянинг умумий даражаси ва базавий инфляция кейинги икки ой ичида ўсишда давом этишини қўшимча қилишди.
Инфляция Европа Марказий банки томонидан назорат қилинадиган асосий кўрсаткичдир. Сентябр ойида у истеъмол нархлари ошиши сабабли облигацияларни қисқартиришини эълон қилди.
Муаллиф: Aрнур Раҳимбеков