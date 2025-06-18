Индонезияда вулқон отилиши сабабли халқаро рейслар тўхтатилди
ASTANA. Kazinform – Индонезиянинг Шарқий Кичик Зонд ороллари провинциясининг Шарқий Флорес туманидаги Левотоби Лаки-Лаки стратовулқони отилиб, кучли вулқондан кул булути пайдо бўлди. Бу минтақада халқаро рейсларнинг тўхтатилишига сабаб бўлди, деб хабар берди Anadolu агентлиги.
Флорес оролидаги Левотоби Лаки-Лаки вулқони 10 километргача кулни ҳавога улоқтирди.
Angkasa Pura Indonesia давлат бошқарув компанияси томонидан эълон қилинган баёнотга кўра, вулқон фаоллигининг кучайиши сабабли Бали оролидаги Нгурах-Рай халқаро аэропортида, шунингдек, минтақадаги бир қатор бошқа аэропортларда парвозлар тўхтатилган.
Тўхтатилган рейслар қаторига Австралиянинг Jetstar ва Virgin Australia, Ҳиндистоннинг Air India, Янги Зеландиянинг Air New Zealand, Сингапурнинг Singapore Airlines ва Хитойнинг Juneyao Airlines авиакомпаниялари киради.
Индонезиянинг AirAsia авиакомпанияси ҳам кўплаб ички рейсларини тўхтатди.
Левотоби вулқонининг отилиши
Левотоби Лаки-Лаки – Левотоби деб номланган эгизак вулқоннинг чўққиларидан бири. У осмонга 10 километргача кул сочди. Кул булути вулқондан 150 километр узоқликдаги аҳоли пунктларида кўринди.
Табиий офат юз берган ҳудудда фавқулодда ҳолат эълон қилинган, яқин атрофдаги қишлоқлар аҳолиси эвакуация қилинмоқда. Кулнинг тарқалиши аҳоли саломатлиги учун хавф туғдиради.
Индонезия Тинч океанидаги "Олов ҳалқаси", яъни юқори сейсмик ва вулқон фаоллиги зонасида жойлашган. Мамлакатда 130 та фаол вулқон мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йилнинг ноябрида Левотоби Лаки-Лаки вулқони отилиши натижасида 9 киши ҳалок бўлган, ўнлаб кишилар жароҳатланган эди.