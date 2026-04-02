09:22, 02 Апрель 2026 | GMT +5
Индонезияда содир бўлган зилзила магнитудаси 7,4 баллни ташкил этди
ASTANА. Кazinform – 2 апрель, пайшанба куни эрталаб Индонезиянинг Малуку бўғози минтақасида 7,4 балли зилзила қайд этилди. Бу ҳақда Хитой сейсмологик тармоғи маркази (CENC) хабар берди, деб хабар беради Xinhua ахборот агентлиги.
CENC маълумотларига кўра, зилзила эпицентри 1,20 даража шимолий кенгликда ва 126,35 даража шарқий узунликда жойлашган.
Чуқурлиги – 30 километр.
