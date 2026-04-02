    09:22, 02 Апрель 2026 | GMT +5

    Индонезияда содир бўлган зилзила магнитудаси 7,4 баллни ташкил этди

    ASTANА. Кazinform – 2 апрель, пайшанба куни эрталаб Индонезиянинг Малуку бўғози минтақасида 7,4 балли зилзила қайд этилди. Бу ҳақда Хитой сейсмологик тармоғи маркази (CENC) хабар берди, деб хабар беради Xinhua ахборот агентлиги.

    Фото: Аnadolu

    CENC маълумотларига кўра, зилзила эпицентри 1,20 даража шимолий кенгликда ва 126,35 даража шарқий узунликда жойлашган.

    Чуқурлиги – 30 километр.

    Эслатиб ўтамиз, Индонезияда зилзиладан кейин улкан чуқурча пайдо бўлди.

    Бекабат Узаков
