Индира Ристина: Янги Конституцияда таълим ва фанга алоҳида эътибор қаратилди
ASTANA. Kazinform – Янги Конституция лойиҳасида таълим ва фан мамлакат тараққиёти ва ёшлар келажагининг асосий устунлари сифатида белгиланган. Бу фикрни сиёсатшунос, ЕМУнинг сифатни таъминлаш ва ички назорат бўйича проректори Индира Ристина билдирди.
Унинг сўзларига кўра, Конституциянинг 84 фоизи янгиланди, 77 та моддага ўзгартиришлар киритилди ва иккита янги бўлим қўшилди. Сиёсий тизимда бир палатали Парламентга ўтиш - жамият учун кутилмаган ҳолат эмас, чунки бу сўнгги олти ой давомида муҳокама қилинмоқда. Таълим ва фанга алоҳида ўрин берилгани алоҳида эътиборга лойиқ.
“Мамлакатда 120 дан ортиқ олий таълим муассасалари мавжуд, юз минглаб талабалар таҳсил олмоқда ва ёшлар аҳолининг учдан бир қисмини ташкил этади. Шунинг учун таълим ва фанни Конституция даражасида аниқ бирлаштириш - мамлакат тараққиёти ва ёш авлод келажаги учун стратегик қарордир. Бу мамлакатнинг инновацион салоҳиятини мустаҳкамлайди ва давлатнинг рақобатбардошлигини оширади”, — деди Индира Ристина.
Сиёсатшунос сўнгги беш йил ичида илм-фанга тизимли ёрдам кўрсатилганини таъкидлади. Масалан, молиялаштириш кўпайди, янги лойиҳалар ишга туширилди, тадқиқот инфратузилмаси янгиланди, ёш олимлар учун ижтимоий қўллаб-қувватлаш механизмлари яратилди ва Президент баъзи ёш олимлар учун уй-жой ажратди.
“Бу чоралар талабалар жамоасида ҳам қўллаб-қувватланди, чунки улар нафақат таълимни, балки мамлакат келажагини ва таълим орқали ривожланадиган жамиятни таъминлаш йўлини кўрсатади. Янги Конституция мамлакат тараққиёт йўналишини белгилайди, таълим ва фанни асосий устунга айлантиради”, - дея хулоса қилди сиёсатшунос.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Олжас Бектенов янги Конституция лойиҳасини жамоатчиликка ҳар томонлама тушунтириш ишларини кучайтиришни топширгани ҳақида ёзган эдик.