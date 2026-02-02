OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    11:55, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Бектенов янги Конституция лойиҳасини халққа ҳар томонлама тушунтириш ишларини кучайтиришни топширди

    АSTANА. Kazinform – Олжас Бектенов янги Конституция лойиҳасини муҳокама қилиш доирасида ахборот-тушунтириш ишларини ташкил этиш бўйича йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда Ҳукуматнинг матбуот хизмати хабар берди.

    Бектенов
    Фото: Ҳукумат

    Бош вазир Олжас Бектенов Қозоғистон Республикасининг янги Конституцияси лойиҳасини халққа тушунтириш бўйича йиғилиш ўтказди. Йиғилишда Ҳукумат аъзолари ва вилоят ҳокимлари иштирок этди.

    йиғилиш
    Фото: Ҳукумат

    Бош вазир вазирликлар ва барча даражадаги ҳокимликларга янги Конституция лойиҳасини халққа ҳар томонлама тушунтириш ишларини кучайтиришни топширди.

    йиғилиш
    Фото: Ҳукумат

    Ёлғон ва ўзгартирилган ахборотлар билан курашишга алоҳида эътибор қаратилди. Ижтимоий тармоқлар ва мессенжерларда ҳақиқатга мос келмайдиган провокацион мазмундаги эълонлар қайд этилмоқда. Ички ишлар вазирлигига «Қонун ва интизом» қоидасига мувофиқ, ёлғон маълумотларни тарқатганлик учун қатъий ҳуқуқий чоралар кўриш ва жавобгарликка тортишни таъминлаш топширилди.

    Балаева
    Фото: Ҳукумат

    Координация ишлари Бош вазир ўринбосари — маданият ва ахборот вазири Аида Балаевага юклатилди.

