Илон Маскнинг бойлиги 500 миллиард долларга етди
ASTANА. Кazinform — Америкалик бизнесмен Илон Маскнинг бойлиги янги тарихий босқичга етиб, 500 миллиард долларни ташкил этди, деб ёзади ТАСС.
У Х ижтимоий тармоғи, SpaceX, xAI ва Tesla компанияларига эгалик қилади.
Forbes маълумотларига кўра, Маскнинг капитали 1 октябрь ҳолатига кўра 500 миллиард долларга етган. Кейинчалик бу кўрсаткич бироз пасайиб, 499,1–499,5 миллиард долларга баҳоланган. Бир кун ичида Tesla акцияларининг 4 фоизга ошиши тадбиркорнинг бойлигини 9,3 миллиард долларга оширди.
Мутахассислар Маскнинг бойлигининг ўсишини бир қанча омиллар билан изоҳламоқда. SpaceX қиймати сўнгги ойларда 50 миллиард долларга ошиб, унинг умумий қиймати 168 миллиард долларга етди. Шу билан бирга, xAI ва Х ижтимоий тармоғининг бирлашиши натижасида яратилган янги xAI Holdings 113 миллиард долларга баҳоланди. Маскнинг улуши 53 фоизни ёки тахминан 60 миллиард долларни ташкил қилади.
Forbesнинг энг бой одамлар рейтингида Маск илк бор 2021 йилда Amazon асосчиси Жефф Безосдан ўзиб кетди. Ўшанда бизнесменнинг бойлиги 271,3 миллиард долларга баҳоланган эди. Ўшандан бери у бир неча бор ютқазиб, рейтингда пешқадамликни қўлга киритди.
Миллиардерлар рейтингида Маск биринчи ўринда. Иккинчи ўринда — Oracle раҳбари Ларри Эллисон (351,6 миллиард доллар), учинчи ўринда — Meta асосчиси Марк Цукерберг (246,1 миллиард доллар). Шунингдек, рўйхатда Amazon асосчиси Жефф Безос (233,2 миллиард доллар) ва Google асосчиси Ларри Пейж (204,6 миллиард доллар) бор.
Эслатиб ўтамиз, Илон Маскнинг чипи 12 кишининг миясига жойлаштирилди.