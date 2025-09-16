19:14, 16 Сентябрь 2025 | GMT +5
Илон Маскнинг чипи 12 кишининг миясига жойлаштирилди
ASTANA. Kazinform - Илон Маскнинг Neuralink компанияси 12 кишига мия имплантлари ўрнатилгани ҳақида маълум қилди, дея хабар беради Kazinform.
“Ҳозирда бутун дунё бўйлаб Neuralink имплантлари билан 12 киши бор. Улар биргаликда 2000 кун давомида қурилмалардан фойдаланган ва 15 000 соатдан ортиқ фойдаланишни тўплаган. Биз барча иштирокчиларимиз билан нейрон интерфейсларнинг имкониятларини ўрганишда давом этишни интиқлик билан кутамиз!”, — дейилади компания Х ижтимоий тармоғидаги баёнотида.
Биринчи чип 2024 йил январь ойида инсон миясига ўрнатилган эди. Орадан икки ой ўтиб Маск компанияси инновацион ютуқга эришди – миясига чип ўрнатилган биринчи бемор шахмат ўйнади.