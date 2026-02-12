Иқлим ўзгариши ўрмон ёнғинларига олиб келди
ASTANА. Кazinform — Антропоген иқлим ўзгариши Патагония ва Чилида ўрмон ёнғинларини кучайтирди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Аргентина, Чили, Дания, Нидерландия, Швеция, Буюк Британия ва АҚШ олимлари томонидан World Weather Attribution иқлимшунослик тадқиқот тармоғи доирасида ўтказилган тадқиқотга кўра, инсон омили таъсирида содир бўлган иқлим ўзгариши Аргентина Патагонияси ва Чилининг марказий ва жанубий минтақаларида ўрмон ёнғинларининг пайдо бўлишига таъсир кўрсатган.
Олимлар Патагония ва марказий ва жанубий Чилидаги ўрмон ёнғинларини таҳлил қилишди.
Инсон омили таъсирида содир бўлган иқлим ўзгариши ёнғинлар ҳажмини қай даражада оширганини аниқлаш учун тадқиқотчилар ёнғинларга олиб келган метеорологик шароитлар ва қурғоқчилик маълумотларини ўрганиб чиқдилар.
Тадқиқотга кўра, ёнғинлардан олдинги даврда иккала минтақада ҳам ёнғинлар пайдо бўлишига қулай об-ҳаво шароитлари ҳукмронлик қилган, ёғингарчилик жуда кам бўлган.
Минтақавий иқлим моделларидаги ўзгаришлар ва глобал иқлим ўзгариши ўртасида кучли боғлиқлик аниқланди. Шунингдек, агар сайёрамиздаги ўртача ҳарорат 1,3 даражага пастроқ бўлганида, бу ўрмон ёнғинларини келтириб чиқарадиган шароитларнинг эҳтимоли анча паст бўлиши айтилган.
Эслатиб ўтамиз, Японияда ўрмон ёнғини содир бўлди.