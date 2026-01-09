Японияда ўрмон ёнғини содир бўлди
ASTANA. Kazinform — Токионинг ғарбидаги Яманаси префектурасида ўрмон ёнғини содир бўлди, деб хабар беради Kyodo.
Маҳаллий ҳокимият яқин атрофдаги аҳолига ёнғинни ўчириш учун ўт ўчирувчилар ишлаётган бир пайтда эвакуация қилинишини маслаҳат берди.
Полиция ва маҳаллий ёнғин хизмати яқин атрофдаги уйларга шикаст етказилгани ёки зарар етказилгани ҳақида ҳеч қандай хабар олмади. Бироқ, Яманаси префектураси ҳукумати ёнғинни ўчириш учун ўзини-ўзи ҳимоя қилиш кучлари ходимларини юборишни сўради.
Тахминан соат 10:45 да полиция 1138 метр баландликдаги Оги тоғидан тутун кўтарилаётгани ҳақида хабар берган бир фуқародан фавқулодда қўнғироқ олди. Уэнохара шаҳри расмийлари 150 га яқин аҳолига уйларини тарк этишни маслаҳат берди.
Маҳаллий ёнғин хизмати маълумотларига кўра, ёнғинни ўчириш ишлари бир кечада тўхтатилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Австралияда "ҳалокатли" ёнғин хавфи туфайли огоҳлантириш эълон қилингани ҳақида хабар бергандик.