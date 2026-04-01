    17:08, 01 Апрель 2026 | GMT +5

    Икки ойда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 11,6 млрд долларга етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 11,6 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 767,4 млн АҚШ долларига ёки 7,1 фоизга ошган.

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:

    • Экспорт – 3,5 млрд
    • Импорт – 8,1 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    2026 йилнинг дастлабки икки ойида Ўзбекистон жаҳоннинг 160 дан ортиқ мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.

    Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (27,5 %), Россия Федерацияси (18,3 %), Қозоғистон (7,2 %), Туркия (3,6 %) ва Корея Республикаси (2,7 %) ҳиссасига тўғри келди.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Бекабат Узаков
