21:39, 13 Сентябр 2023 | GMT +6
Икки нафар россиялик конькичи Қозоғистон фуқаролигини қабул қилди
ASTANА. Кazinform - Энди Кристина Силаева ва Елизавета Голубева Қозоғистон шарафини ҳимоя қилади. Тўғри, улар Қозоғистон номидан фақат 2025 йилда қатнаша олади – фуқаролигини ўзгартиргандан кейин 24 ойлик чекловлар қўйилади, деб хабар беради Kazinform «Шредингер спорти» нашрига таяниб.
Голубева кўпкураш бўйича ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпиони, жамоавий спринт бўйича Европа чемпиони, масс-старт бўйича Россия чемпиони.
Силаева 500 метр масофада Россия чемпиони.