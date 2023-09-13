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    21:39, 13 Сентябр 2023 | GMT +6

    Икки нафар россиялик конькичи Қозоғистон фуқаролигини қабул қилди

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    Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
    ASTANА. Кazinform - Энди Кристина Силаева ва Елизавета Голубева Қозоғистон шарафини ҳимоя қилади. Тўғри, улар Қозоғистон номидан фақат 2025 йилда қатнаша олади – фуқаролигини ўзгартиргандан кейин 24 ойлик чекловлар қўйилади, деб хабар беради Kazinform «Шредингер спорти» нашрига таяниб.

    Голубева кўпкураш бўйича ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпиони, жамоавий спринт бўйича Европа чемпиони, масс-старт бўйича Россия чемпиони.

    Силаева 500 метр масофада Россия чемпиони.


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