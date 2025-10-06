III МДҲ ўйинлари: Қозоғистон яна 2 та кумуш ва 5 та бронза медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Озарбайжоннинг бир қанча шаҳарларида III МДҲ ўйинларининг навбатдаги совринлари учун ўзаро баҳслар бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги спорт қўмитаси.
Бугун спортчиларимиз бадминтон, нишонга ўқ отиш, қиличбозлик ва кураш бўйича беллашди ва совринли ўринларни қўлга киритди. Эътиборингизга ғолибларни тақдим этамиз:
Пневматик милтиқдан нишонга ўқ отиш, 10 м: Қозоғистон жамоаси (Александра Ле, Никита Шахторин) - кумуш
Эркин кураш: Ризо Изахар (110 кг) – кумуш
Пневматик тўппончадан ўқ отиш, 10 м: Валерия Попелова - бронза
Аёллар кураши: Нурайм Саяхмет (65 кг) – бронза
Қиличбозлик бўйича Қозоғистон эркаклар терма жамоаси - бронза
Бадминтон бўйича Қозоғистон эркаклар терма жамоаси Мустафо Маликжон/Арнур Тапишев) - бронза
Қозоғистон аёллар бадминтон жамоаси (Алиса Кулешова/Диана Наменова) - бронза.
“Ҳозирда Қозоғистон терма жамоаси ҳисобида 9 та олтин, 22 та кумуш ва 41 та бронза бор. Бу умумжамоа ҳисобида 5-ўрин. Озарбайжондаги ўйинлар 8 октябрда якунланади”, - дейилади хабарда.