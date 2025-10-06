OZ
    III МДҲ ўйинлари: Қозоғистон яна 2 та кумуш ва 5 та бронза медалини қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Озарбайжоннинг бир қанча шаҳарларида III МДҲ ўйинларининг навбатдаги совринлари учун ўзаро баҳслар бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги спорт қўмитаси.

    III ТМД елдері ойындары
    Фото: Спорт комитеті

    Бугун спортчиларимиз бадминтон, нишонга ўқ отиш, қиличбозлик ва кураш бўйича беллашди ва совринли ўринларни қўлга киритди. Эътиборингизга ғолибларни тақдим этамиз:

    Пневматик милтиқдан нишонга ўқ отиш, 10 м: Қозоғистон жамоаси (Александра Ле, Никита Шахторин) - кумуш

    Эркин кураш: Ризо Изахар (110 кг) – кумуш

    Пневматик тўппончадан ўқ отиш, 10 м: Валерия Попелова - бронза

    Аёллар кураши: Нурайм Саяхмет (65 кг) – бронза

    Қиличбозлик бўйича Қозоғистон эркаклар терма жамоаси - бронза

    Бадминтон бўйича Қозоғистон эркаклар терма жамоаси Мустафо Маликжон/Арнур Тапишев) - бронза

    Қозоғистон аёллар бадминтон жамоаси (Алиса Кулешова/Диана Наменова) - бронза.

    “Ҳозирда Қозоғистон терма жамоаси ҳисобида 9 та олтин, 22 та кумуш ва 41 та бронза бор. Бу умумжамоа ҳисобида 5-ўрин. Озарбайжондаги ўйинлар 8 октябрда якунланади”, - дейилади хабарда.

