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    19:25, 21 Октябр 2022 | GMT +6

    IBA рейтинги: Қозоғистонлик боксчилар жаҳон рейтингида 3-ўринда

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    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон бокс федерацияси вице-президенти Азиз Қожамбетов Қозоғистон боксчиларининг IBA рейтингидаги ўрни ҳақида ўз фикрларини билдирди, деб хабар бермоқда Kazinform.

    «Бугун IBA рейтинги эълон қилинди. Иорданиядаги Осиё чемпионатидан олдин Қозоғистон жаҳон рейтингида 3-ўринни эгаллаб турибди. Ушбу чемпионаттан кейин 1 ёки 2-ўринларда бўлишимиз мумкин. Боксчиларимизга омад тилаймиз!», - деб ёзди Азиз Қожамбетов ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.

    Эслатиб ўтамиз, бокс бўйича Осиё чемпионати жорий йилнинг 30 октябридан 13 ноябрига қадар Иорданияда бўлиб ўтади.


    Фото: setopen.sportdata.org

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