Ҳукумат тўртинчи нефтни қайта ишлаш заводи масаласини бошқа йўл билан ҳал қилмоқчи
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов Сенат депутатининг саволига жавобан мамлакатга зарур бўлган тўртинчи нефтни қайта ишлаш заводи Манғистау вилоятида нефтни қайта ишлаш мажмуаси таркибидан жой олиши мумкинлигини айтди.
— 2025-2040 йилларда нефтни қайта ишлаш саноатини ривожлантириш концепцияси тўғрисидаги Ҳукумат қарори тасдиқланди. Концепцияда 2028-2030 йилларда дастлабки техник-иқтисодий асослаш, 2030-2032 йилларда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, 2032-2040 йилларда йилига 10 миллион тонна қувватга эга янги нефтни қайта ишлаш заводини қуриш режалаштирилган. Ҳозирда Энергетика вазирлиги томонидан “Қозоғистон Республикасида нефтни қайта ишлаш ва нефт-кимё комплексини қуриш” лойиҳасининг техник-иқтисодий асосларини ишлаб чиқиш бўйича техник топшириқ лойиҳаси ишлаб чиқилди. Бўлимлар лойиҳа иштирокчиларини аниқлаш ва камида тўртта потенциал жойни ўрганишни ўз ичига олади. Манғистау вилоятини ҳам кўриб чиқиш режалаштирилган, — деб ёзади Ҳукумат раҳбари.
Ҳисоб-китобларга кўра, мазкур лойиҳа Қозоғистонни импорт авиаёнилғисига қарамликдан халос қилади.
— Бу, ўз навбатида, ТС-1/Jet A-1 сифатли авиакеросин ишлаб чиқаришни таъминлайди. Саволларингизга кўра, Манғистау вилоятида йилига 5 миллион тонна қувватга эга янги нефтни қайта ишлаш заводи қурилиши дастлабки сармояни талаб қилади. Шу билан бирга, инвестицияларни қайтаришни таъминлаш учун авиация ёқилғисининг нархи юқори бўлишини ҳисобга олиш керак. Шундай қилиб, “Қозоғистон Республикасида нефтни қайта ишлаш ва нефт-кимё комплексини қуриш” лойиҳасини амалга ошириш доирасида Манғистау вилоятида кичик нефтни қайта ишлаш заводи қурилиши кўриб чиқилмоқда, — дейилади Бош вазирнинг жавобида.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда нефтни қайта ишлаш заводлари кенгайтирилади.