Хоккей бўйича ЖЧ 2022да иштирок этадиган Қозоғистон ёшлар терма жамоаси таништирилди
Маҳаллий хоккейчилар IA дивизионида Франция, Дания, Норвегия, Венгрия ва Словениядан келган рақиблар билан олий дивизионга кириш учун кураш олиб борадилар.
Қозоғистон хоккей федерацияси маълумотларига кўра, Норвегияга парвоз олдидан мураббийлар штаби кенгайтирилган таркибни таништириб, 28 нафар хоккейчи номини эълон қилган.
Дарвозабонлар: Антон Осокин, Артем Шестаков, Роман Шефер;
Ҳимоячилар: Артем Авдеенко, Данил Базко, Глеб Решетко, Семен Роев, Климентий Царев, Дмитрий Брюс, Иван Гавриленко, Александр Денисов, Аслан Жусипбеков, Кирилл Никитин;
Ҳужумчилар: Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Динмухамед Сапарбек, Семен Симонов, Никита Ситников, Даниил Цыбин, Илья Шапоров, Алмаз Муқанов, Динмұхамед Қайржан, Всеволод Логвин, Алдияр Нурлан, Руслан Оспанов, Валентин Попов, Даниил Свинтальский;
Бош менеджер - Александр Корешков.
Мураббийлар:
Бош мураббий - Александр Истомин;
Тренерлар - Илдус Ғабдрахманов, Павел Глотов, Владислав Белан;
Дарвозабонлар мураббийи Александр Кудрявцев.
Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган якуний таркиб 23 нафар хоккейчини ўз ичига олади: 20 нафар ўйинчи ва уч нафар дарвозабон.