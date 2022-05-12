Хоккей бўйича жаҳон чемпионатига борган Қозоғистон терма жамоасининг таркиби маълум бўлди
Ригадаги назорат учрашувларида Евгений Римарев ва Иван Степаненко жароҳат олди. Улар Финляндияда ўйнамайди. Мураббийлар штаби ана шу ўзгаришларни инобатга олиб, бўлажак чемпионат учун таркибни эълон қилди.
Якуний аризага 25 нафар хоккейчи – 3 нафар дарвозабон ва 22 нафар ўйинчи кирди:
Дарвозабонлар: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал»), Илья Румянцев («Арлан»);
Ҳимоячилар: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (барчаси — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников («Адмирал»), Виктор Сведберг («Авангард»);
Ҳужумчилар: Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (барчаси — «Барыс»), Кертис Волк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (иккаласи — «Сарыарқа»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко (НСА), Дмитрий Шевченко («Авангард»).