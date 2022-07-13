08:33, 13 Июл 2022 | GMT +6
Хоккей бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Қозоғистон чемпионатида иштирок этади
NUR-SULTAN. Kazinform – Ўзбекистоннинг «Ҳумо» жамоаси хоккей бўйича Қозоғистон чемпионатида қатнашиш имконига эга бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Икки давлат хоккей федерациялари бу борада келишувга эришди. Яқин орада зарур ҳужжатлар тартибга солиниб, бошқа талаблар ҳам тегишли даражага етказилади.
«Ҳумо» жамоасининг фарм-клуби 2019-2020 йилларда Қозоғистон чемпионатида иштирок этган. Шу йили ўнинчи ўринни эгаллади.
«Ҳумо» жамоаси 2018 йилда Тошкентда ташкил этилган. Бу клуб таркибига ўзбекистонлик хоккейчилар билан бирга россиялик ва украиналик спортчилар ҳам киради.Эслатиб ўтамиз, хоккей бўйича Президент кубоги тақвими эълон қилинган эди. Шунингдек, бу йилги Континентал хоккей лигаси сентябр ойида бошланади.
Фото: www.teahub.io
Муаллиф: Адилжан Умбет