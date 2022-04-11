Хоккей бўйича Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси бугун Норвегия билан учрашади
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик хоккейчилар биринчи дивизионда «А» гуруҳида иштирок этишади. Рақиблар – Норвегия, Дания, Словакия, Франция ва Япония.
Қозоғистон ёшлар терма жамоаси мураббийлари мусобақада иштирок этадиган 23 нафар хоккейчи рўйхатини эълон қилди.
Дарвозабонлар: Владимир Никитин, Дармен Ғабдуллин, Артем Шестаков (барчаси – «Барс»).
Ҳимоячилар: Артем Авдеенко, Дмитрий Бреус, Никита Селезнев, Семен Роев, Аслан Жусупбеков (барчаси – «Барс»), Кирилл Хан («Торпедо», Ўскемен), Игорь Пономарев («Қиран», Қарағанди).
Ҳужумчилар: Роман Ермак, Алдияр Нурлан, Руслан Оспанов, Даниил Свинтальский, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Асанали Русланули, Семен Симонов, Илья Шапоров, Адил Бейсембаев, Темирлан Қитаров, Денис Леута, Александр Фокин (барчаси – «Барс»)
Сергей Старигин – ёшлар терма жамоаси бош мураббийи.
Қозоғистон хоккейчилари бугун Норвегияга қарши илк учрашувини ўтказади.
Муаллиф: Адилжан Умбет