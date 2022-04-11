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    12:55, 11 Апрел 2022 | GMT +6

    Хоккей бўйича Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси бугун Норвегия билан учрашади

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    NUR-SULTAN. Кazinform - Бугун, 11 апрел куни Словакиянинг Пестини шаҳрида хоккей бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланади, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик хоккейчилар биринчи дивизионда «А» гуруҳида иштирок этишади. Рақиблар – Норвегия, Дания, Словакия, Франция ва Япония.

    Қозоғистон ёшлар терма жамоаси мураббийлари мусобақада иштирок этадиган 23 нафар хоккейчи рўйхатини эълон қилди.

    Дарвозабонлар: Владимир Никитин, Дармен Ғабдуллин, Артем Шестаков (барчаси – «Барс»).

    Ҳимоячилар: Артем Авдеенко, Дмитрий Бреус, Никита Селезнев, Семен Роев, Аслан Жусупбеков (барчаси – «Барс»), Кирилл Хан («Торпедо», Ўскемен), Игорь Пономарев («Қиран», Қарағанди).

    Ҳужумчилар: Роман Ермак, Алдияр Нурлан, Руслан Оспанов, Даниил Свинтальский, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Асанали Русланули, Семен Симонов, Илья Шапоров, Адил Бейсембаев, Темирлан Қитаров, Денис Леута, Александр Фокин (барчаси – «Барс»)

    Сергей Старигин – ёшлар терма жамоаси бош мураббийи.

    Қозоғистон хоккейчилари бугун Норвегияга қарши илк учрашувини ўтказади.

    Муаллиф: Адилжан Умбет

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