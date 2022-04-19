Хоккей: 2022 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоасининг таркиби маълум бўлди
Қозоғистон терма жамоаси «А» гуруҳида Канада, Словакия, Германия, Дания, Швейцария, Италия ва Франция терма жамоалари билан баҳс олиб боради. 17 апрел куни пойтахтда терма жамоа йиғини бошланди. Биринчи ЎТМга чақирилган кенгайтирилган таркиб маълум бўлди.
Қозоғистон терма жамоаси:
Дарвозабонлар: Никита Бояркин, Андрей Шутов (иккаласи «Барс»), Сергей Кудрявцев («Южний Урал», Орск), Иля Румянцев («Арлан»);
Ҳимоячилар: Адил Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов (барчаси – «Барс»), Жесси Блэкер («Автомобилист»), Дмитрий Громов («Торпедо»), Даррен Дитс («CСКА»), Артем Королев, Александр Пелевин (иккаласи «Номад»), Леонид Метальников («Адмирал»), Эмил Нурғалиев, Кирилл Полохов (иккаласи ҳам «Сариарқа»), Виктор Сведберг («Авангард»), Иван Степаненко («Бейбарс»);
Ҳужумчилар: Алихан Асетов, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Якуб Лилья, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Аркадий Шестаков (барчаси – «Барс»), Павел Акользин («Металлург»), Станислав Александров ,Максим Мухамет(«Номад»), Дмитрий Гренц («Торпедо»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (иккаласи ҳам «Сариарқа»), Батирлан Муратов («Rovaniemen Кiekko», Финляндия), Кирилл Панюков («Ақ Барс»), Евгений Римарев («Угра»), Дмитрий Шевченко («Авангард»).