Хитойнинг янги лазер тизимлари радиоэлектрон тўсиққа чидамли дронларни йўқ қилади
ASTANA. Kazinform — Хитой давлат оммавий ахборот воситалари иккита янги лазерли дронга қарши тизимни тақдим этди ва уларнинг имкониятларини реал шароитларда намойиш этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги Global Times нашрига таяниб.
CCTV репортажида анъанавий радарлар самарасиз бўлган паст баландликларда ҳам кичик дронларни тўсиш учун мўлжалланган иккита тизим — «Гуанцзянь-11E» ва «Гуанцзянь-21A» кўрсатилган. Тасвирларда тизимлар 50-80 метр баландликда яширин киришни симуляция қилувчи нишонларга ҳужум қилаётгани кўрсатилган.
Тизимлар тубдан бошқача йўқ қилиш усулларини қўллайди. «Гуанцзянь-21A» дронни бир неча километр узоқликдан жисмонан йўқ қилиш учун юқори энергияли лазердан фойдаланади, унинг асосий тизимларини бир неча сония ичида ўчириб қўяди - бу "қаттиқ ўлдириш" деб аталади. Бошқа томондан, «Гуанцзянь-11E» электроника ва бошқарув тизимларини нишонга олиш учун импульсли лазердан фойдаланади, бу эса самолётни жисмоний йўқ қилмасдан йўналиш ва функционалликка лаёқатсиз қилади.
Биргаликда, бу тизимлар турли хил таҳдид турлари ва диапазонларини қамраб олади. Бу, айниқса, электрон қарши чораларга чидамли ва жисмоний ёки электрон йўқ қилишни талаб қиладиган оптик толали бошқариладиган дронларнинг кўпайишини ҳисобга олган ҳолда жуда муҳимдир.
Иккала тизим ҳам радар ва инфрақизил аниқлаш тизимлари, ақлли нишонга олиш тизимлари ва кўп сенсорли модуллар билан жиҳозланган, реал вақт режимида маълумотлар алмашинувини қўллаб-қувватлайди ва битта жанговар тармоқ ичида ишлаши мумкин.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, лазер қуроллари юқори аниқлик, минимал ён таъсир, паст операцион харажатлар ва деярли чексиз ўқ-дорилар таъминотини таклиф этади. Хитойлик мутахассисларнинг фикрига кўра, лазер ва микротўлқинли қуроллардаги ривожланиш мамлакатни дронларга қарши мудофаа соҳасида етакчи ўринга қўймоқда.
