Хитойнинг валюта захиралари 2,05% га ошди
ASTANA. Kazinform — 2026 йил апрель ойи охирига келиб, Хитойнинг валюта захиралари 3,4105 триллион АҚШ долларини ташкил этди, деб хабар беради Синьхуа.
Бу март ойи охиридаги кўрсаткичдан 68,4 миллиард долларга ёки 2,05% га кўпдир.
Бу ҳақда Хитой Давлат валюта бошқармаси хабар берди.
Бошқарма маълумотларига кўра, апрель ойидаги ўсишга валюта курсларининг ўзгариши ва активлар нархларининг ўзгариши таъсир кўрсатди.
Шунингдек бошқарма, Хитой иқтисодиёти барқарорликни сақлаб қолиш билан бирга ўсиш суръатини мустаҳкамлаётганини таъкидлади. Мамлакат иқтисодиётининг барқарорлиги ва ҳаётийлигининг ортиши валюта захираларини умуман барқарор даражада сақлаш имконини беради.