Хитойнинг экспериментал сунъий йўлдошлар туркуми Ойни кенг қамровли тадқиқ қилиш учун йўл очади
ASTANА. Кazinform – Хитой Фанлар академиясининг (CAS)Космик фойдаланиш технологиялари ва муҳандислиги маркази (CSU) чоршанба куни Ер-Ой фазосида узоқ ретроград орбитасида (DRO) ишлайдиган учта сунъий йўлдошлар туркуми икки йилдан бери орбитада муваффақиятли ишлаётганини эълон қилди. Лойиҳа келажакдаги Ойни тадқиқ қилиш учун пойдевор қўймоқда, деб хабар беради Xinhua.
Бу чоршанба куни Пекинда очилган 2026 йилги Чжунгуаньцунь форуми (ZGC форуми) доирасида бўлиб ўтган "Ер-Ой фазосини ривожлантириш ва улардан фойдаланиш" илмий-техник форумида эълон қилинди.
Сунъий йўлдошлар туркуми лойиҳаси дунёдаги биринчи паст энергияли DROни орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Хитой Фанлар академияси томонидан ишлаб чиқилган ва жойлаштирилган DRO-A ва DRO-B сунъий йўлдошлари илгари Ерга яқин орбитада учирилган DRO-L сунъий йўлдоши билан ўзаро ўлчов ва алоқа каналларини ўрнатди.
DRO Ер-Ой фазосида жойлашган жуда барқарор орбитадир. Бу макон Ердан Ойгача, Ерга яқин ва Ойга яқин орбиталардан, Ердан 2 миллион километргача бўлган масофани қамраб олади.
CSU маълумотларига кўра, лойиҳа космик кемаларнинг DRO орбитасида барқарор ишлаш ва кам энергия билан маневр қилиш қобилиятини тасдиқлади. Бундан ташқари, ушбу лойиҳа Ер-Ой фазосидаги барча Лагранж нуқталарини битта парвозда қамраб олган биринчи миссия бўлди. Ушбу технологиялар келажакда Ойни тадқиқ қилишда муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.
Форумда 20 дан ортиқ муассасалардан 200 дан ортиқ вакил иштирок этди. Мунозаралар Ер-Ой фазосида инфратузилмани ривожлантириш, унга кириш нархини пасайтириш ва ресурслардан барқарор фойдаланиш каби асосий масалаларга қаратилди.
Хитой Фанлар академияси вице-президенти Дин Чибяо Ер-Ой фазосини Ерни чуқур фазо билан боғлайдиган стратегик марказ ва илмий ва саноат трансформациясининг янги босқичи деб атади.
Унинг сўзларига кўра, Хитой Фанлар академияси мамлакатнинг космик кучга айланиш мақсадини қўллаб-қувватлаш учун тадқиқот институтлари, университетлар ва компаниялар билан ҳамкорликни мустаҳкамлашда давом этади.
Пекин халқ вакиллари кенгаши доимий қўмитаси раисининг ўринбосари Хоу Цзюньшу ўз нутқида дунё космик фаолияти соф тадқиқотлардан тадқиқот ва амалий фойдаланиш ўртасидаги мувозанатга ўтаётганини айтди.
Шунингдек, у Пекин мамлакатнинг асосий космик тадқиқотлар институтларининг ярмидан кўпроғига эга эканлигини ва шаҳар тижорат аэрокосмик инновациялари марказига айланиб бораётганини айтди. Хоу инновацияларни кучайтиришга, технология ва саноат ўртасидаги ўзаро таъсирни чуқурлаштиришга ва халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга чақирди.
2026 йилги ZGC форуми якшанбагача давом этади. Форумнинг асосий мавзуси — "Технологик ва саноат инновацияларини тўлиқ интеграциялаш". 2007 йилда ташкил этилган платформа энди илмий ва технологик инновацияларни ривожлантиришга қаратилган энг йирик халқаро тадбирлардан бирига айланди.
Эслатиб ўтамиз, Хитой космосда ёнилғи қуйиш учун мослашувчан роботни синовдан ўтказди.