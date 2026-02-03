Хитойлик «алкимёгар» чиқиндиларни 29 минг долларлик олтинга айлантирди
АSTANА. Kazinform — Хитойнинг Гуандун провинциясидан чиққан рафинаж соҳасининг мутахассиси электрон чиқиндилардан 29 минг долларлик олтин ишлаб чиқаргани кўрсатилган видео Хитойнинг ижтимоий тармоқларида катта қизиқиш уйғотди, деб хабар беради Kazinform мухбири South China Morning Post нашрига таяниб.
Хуэйчжоу шаҳрида яшовчи, Цяо фамилияси билан танилган устоз икки тонна электрон чиқиндиларни қайта ишлаш жараёнини намойиш этиб, натижада 191 грамм олтин олинганини кўрсатди. Видео қисқа вақт ичида беш миллиондан ортиқ кўрилган.
Видео эълон қилинганидан сўнг хитойлик маркетплейсларда эски SIM-карталарни сотиш ҳақидаги эълонлар сони кескин ошди. Лотлардан бири қисқа вақт ичида 100 дан ортиқ буюртма ва 10 минг кўрилган.
Хитойлик ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Цяони «Алкимёгар» деб аташди. Баъзилар аввал ташланган компьютер чиқиндиларини афсус билан эслашса, бошқалар бу ишнинг ташқи кўринишда осон кўрингани билан, аслида кимё соҳасидаги чуқур билим ва катта тажрибани талаб қилишини таъкидлашди.
Ўз навбатида устоз Цяо ҳаваскорларни бу жараённи уй шароитида такрорламасликка қатъий огоҳлантирди, чунки бу ҳаёт учун хавфли ва қонунга зид бўлиши мумкинлигини айтди.
— Мен электрон чиқиндиларнинг маълум турларини барча зарур сертификатларга эга бўлиб, қонуний тарзда қайта ишлайман. Асосий мақсадим — ўз тажрибам билан бўлишиш, — деди у.
Хитойда қимматбаҳо металлларни қайта ишлаш хизмати махсус лицензиялашни талаб қилади. Нолегал ишлаш учун жарима 500 минг юанга (72 минг АҚШ доллари) етиши мумкин, агар атроф-муҳитга зарар етказилгани исботланса, озодликдан маҳрум қилиш жазоси ҳам кўзда тутилган.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда СИ орқали бошқариладиган биринчи ресторан очилди.