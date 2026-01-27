Хитойда СИ орқали бошқариладиган биринчи ресторан очилди
АSTANА. Kazinform — Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида «24 мавсум» инновацион ресторани расман очилди. Бу шаҳарда сунъий интеллект ва роботик тизимлар операциялик хизматнинг тўлиқ циклини таъминлайдиган биринчи муассасадир, деб хабар беради маҳаллий ОАВ.
Рестораннинг икки қаватли майдони ягона технологик экотизим сифатида лойиҳалаштирилган.
Роботлаштирилган қўл қурилмалари озиқ-овқатни термик ишлов беришга, угра ва ичимликлар тайёрлашга жавобгар, мобил платформалар эса буюртмаларни столларга етказилишини ва залдаги тозалик сақланишини таъминлайди.
Маскан менежери Цай Хайтоннинг айтишича, ҳозирги вақтда саккизта роботдан иборат парк умумий иш ҳажмининг 60% дан ортиғини бажармоқда. Инсон аралашуви минимал. Беш ходимдан иборат штат фақат тўловларни қабул қилиш ва ингредиентларни олдиндан тайёрлашга жалб қилинган.
Лойиҳанинг асосий техник хусусияти — гастрономик тажрибанинг рақамлаштирилиши. Робот-ошпазларнинг дастурий таъминоти профессионал ошпазларнинг ҳаракатлари асосида яратилган юздан ортиқ рецепт билан бирлаштирилган. СИ алгоритмлари қиздириш кучини ва аралаштириш динамикасини бошқаради, бу аниқ таъмга эришишни таъминлайди.
Xialinghui маҳаллий технологик компанияси томонидан амалга оширилган лойиҳа нафақат тижорат, балки муҳим инфратузилмавий аҳамиятга ҳам эга. Ресторан расман Сиху тумани ижтимоий ошхона тизимига киритилди. 60 ёшдан ошган фуқаролар учун 50% гача чегирмалар кўзда тутилган.
Маҳаллий муниципалитет вакиллари бу маскан маҳаллий робототехника кластерини синовдан ўтказиш майдони сифатида хизмат қилишини таъкидлади. Аниқ фойдаланиш давомида олинган маълумотлар технологияларни янгилаш ва жамоат овқатланиши бозорида ечимларни кенгайтириш учун фойдаланилади.
