Airbus самолётларини Хитойда ишлаб чиқарилган роботлар йиғади
АSTANА. Kazinform – Хитойнинг робототехника соҳасидаги етакчи ишлаб чиқарувчиларидан бири UBTECH Европа аэрокосмик концерни Airbus билан саноат роботларини етказиб бериш бўйича келишувга эришди, деб хабар беради Синьхуа.
Ҳамкорлик доирасида Airbus самолётларни йиғишнинг ишлаб чиқариш циклларида қўллаш имкониятларини ўрганиш учун Walker S2 моделини сотиб олди. 2025 йил ноябрида оммавий ишлаб чиқариш бошланган бу моделнинг бўйи 176 сантиметрни ташкил этади ва қувват манбаларини мустақил равишда алмаштириш функцияси билан жиҳозланган.
UBTECH компаниясининг маълумотларига кўра, 2026 йилда ишлаб чиқариш қуввати йилига 10 мингдан ортиқ саноат учун одамсимон робот ишлаб чиқаришга етиши керак.
Ўтган йил якунларига кўра компаниянинг шундай технологик ечимларга оид буюртмалар портфели тахминан 200 миллион АҚШ долларини ташкил этган.
2025 йилда UBTECH Америка яримўтказгичлар ишлаб чиқарувчиси Texas Instruments компанияси билан стратегик ҳамкорлик ўрнатди. Airbus билан ҳамкорлик хитойлик ишлаб чиқарувчига хориждаги иштирокини бешта асосий саноат сегментигача кенгайтириш имконини беради. Улар орасида авиация саноати, автомобил ишлаб чиқариш, микроэлектроника, маиший техника ва интеллектуал логистика мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, Хитойнинг робототехника соҳасидаги СИ стартапи глобал рейтингда етакчилик қилмоқда.