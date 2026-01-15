Хитойнинг робототехника соҳасидаги СИ стартапи глобал рейтингда етакчилик қилмоқда
ASTANА. Кazinform — Хитойнинг Spirit AI стартапи ўзининг Spirit v1.5 прототипли сунъий интеллект модели глобал робототехника эталон тести RoboChallengeда биринчи ўринни эгаллаганини эълон қилди, деб хабар беради Xinhua ахборот агентлиги.
Модел АҚШда ишлаб чиқилган етакчи моделни ортда қолдирди.
RoboChallenge рейтингига кўра, Spirit v1.5 умумий ҳисобда 66,09 балл тўплади, вазифаларни бажариш даражаси 50,33 фоизни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич билан у Американинг Physical Intelligence компанияси томонидан ишлаб чиқилган pi0.5 моделидан устун келди.
Spirit AI компанияси етакчи моделнинг манба кодини ва тегишли ресурсларни оммага тақдим этганини эълон қилди.
Соҳа мутахассислари томонидан кўпинча “роботлар учун глобал имтиҳон” деб аталадиган RoboChallenge ҳақиқий қурилмаларда баҳолаш ўтказиш учун платформадир. У сунъий интеллект моделларини жисмоний муҳитда синовдан ўтказади. Синов жараёни кундалик операцияларни, жумладан, объектларни жойлаштириш, объектларни таниб олиш ва воситалардан фойдаланиш каби нарсаларни қамраб олувчи 30 та вазифадан иборат.
Оммавий натижаларга кўра, Spirit v1.5 платформада нафақат энг юқори умумий балл тўплаган, балки вазифаларни бажариш даражасини 50 фоиздан оширган ягона модел бўлди.
Spirit AI Хитойнинг шарқидаги Чжэцзян провинциясининг маъмурий маркази Ханчжоуда жойлашган. Шаҳарда шунингдек, сунъий интеллект стартапи DeepSeek ва гуманоид робот ишлаб чиқарувчи Unitree Robotics жойлашган. Spirit AI сунъий интеллект ва робототехника соҳаларида тадқиқотларга ихтисослашган.
Чжэцзян технология университетининг доценти Цю Цзефаннинг айтишича, биринчи ўриндаги Spirit v1.5 модели универсал робот вазифаларини бажариш ва уларни амалда қўллашда юқори умумий қобилиятларни намойиш этди.
"Турли хил сценарийларда бир нечта вазифаларни тушуниш ва бажариш қобилияти танадаги сунъий интеллект учун жуда муҳимдир", — деди Цю Цзефань.
Унинг сўзларига кўра, технология ҳали кенг кўламли амалга оширишга тўлиқ тайёр бўлмаса-да, натижалар амалий қўлланилиш йўлидаги муҳим қадамдир.
Spirit AI асосчиси ва бош директори Хань Фэнтао кейинги икки-уч йил ичида анча такомиллашган хизмат роботлари пайдо бўлишини кутаётганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Пекин мактабларида СИнинг мажбурий дарслари жорий этилди.