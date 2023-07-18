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    13:45, 18 Июл 2023 | GMT +6

    Хитойга кучли «Талим» тўфони кириб келмоқда, 230 минг киши эвакуация қилинди

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    NÁNNÍNG. Kazinform – Сешанба куни тонгда Хитой жанубидаги Гуанси-Чжуан автоном вилоятининг қирғоқбўйи зонасига бу йилги тўртинчи «Талим» тўфони шамол тезлиги деярли 140 км/соатга етди, дея хабар беради Kazinform Xinhua агентлигига таяниб.

    Бундан аввал душанба куни кечқурун Гуангдон провинциясига тўфон келиб, 230 мингга яқин одам ўз уйларидан эвакуация қилинган эди.

    Бўрон тўлқинлари қирғоққа урилган, кучли шамол ва ёмғир юзлаб рейслар ва поездларнинг бекор қилинишига сабаб бўлган.

    Минтақавий метеорология бюроси маълумотларига кўра, тўфон сешанба куни соат 5:45да Гуанси провинциясининг Бэйхай шаҳрига келиб, маҳаллий вақт билан эрталаб соат 9да Циньчжоу шаҳрига етиб келган.

    Тайфун маркази яқинида шамолнинг максимал тезлиги секундига 25 метрга етган ва шимоли-ғарбий йўналишда соатига 15-20 км тезликда ҳаракатланиши кутиляпти.

    Циньчжоу, Фанчэнган ва Чунцзо шаҳарларида ёмғир ёғиши кутиляпти, минтақанинг жанубий ва марказий қисмларида эса шамол тезлиги секундига 33 метрга етади.

    BBC News хабарига кўра, Вьетнам тайфундан энг кўп зарар кўриши тахмин қилинган. Куангнинь ва Хайфонга 30 мингга яқин одамни эвакуация қилаётгани айтилди.

    Хитой давлат матбуотига кўра, Гуангдон провинциясида эвакуация қилинганлар орасида 8 мингдан ортиқ балиқ фермаси ишчилари қирғоққа олиб келинган.

    Баландлиги олти метргача бўлган тўлқинлар оролнинг жанубидаги Хайнань провинциясига тушиши кутилмоқда.

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