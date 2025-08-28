Хитойда кучли ёғингарчилик йўл инфратузилмасига 2,2 миллиард доллар зарар етказди
ASTANА. Кazinform – Хитойнинг бир қанча ҳудудларида кучли ёғингарчиликлар натижасида йўлларга 2,24 миллиард доллар зарар етказилиб, давлат бюджетига қўшимча юк бўлди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Бу ҳақда Хитой транспорт вазирлиги хабар берди.
Вазирлик матбуот котиби Ли Иннинг сўзларига кўра, бу дастлабки баҳолаш тошқин мавсуми бошидан бери кўрилган зарарни қамраб олади. Зарар 23 та провинция, округ ва муниципалитетларни қамраб олган, бу Хитой маъмурий бирликларининг учдан икки қисмидан кўпроғини ташкил этади.
Тўфон зарари
Хитой сув хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, сув тошқини мавсуми 1 июлда бошланган ва мамлакат шимоли ва жанубида рекорд даражадаги ёғингарчилик қайд этилган.
Ли Иннинг сўзларига кўра, Хитой транспорт ва молия вазирликлари йўлларни зудлик билан реконструкция қилиш учун маҳаллий ҳокимиятларга 75 миллион долларга яқин субсидиялар ажратган.
Фавқулодда вазиятлар ва иқтисодий йўқотишлар
Хитой Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотларига кўра, 2025 йил апрель ойидан буён ҳукумат табиий офатлар оқибатларини бартараф этиш учун 700 миллион доллар ажратган.
Умуман олганда, мамлакатда биринчи ярим йилликда сув тошқинлари, кўчкилар, зилзилалар ва қурғоқчиликлар натижасида кўрилган тўғридан-тўғри иқтисодий йўқотишлар миқдори 7,3 миллиард долларни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Хитой сув тошқинларига қарши курашиш учун қўшимча 100 миллиард юан ажратгани ҳақида хабар берган эдик.