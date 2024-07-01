09:23, 01 Июль 2024 | GMT +6
Хитойда бўлиб ўтадиган стол тенниси бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистондан кимлар иштирок этмоқда
ALMATY. Кazinform – 30 июнь – 6 июль кунлари Хитойнинг Чунцин шаҳрида стол тенниси бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида кимлар иштирок этиши маълум бўлди. Бу ҳақда Olympic.kz хабар берди.
Мусобақада 239 нафар спортчи иштирок этади. Медаллар жамоавий ва индивидуал, аралаш ва жуфтлик баҳсларида ўйналади.
Қозоғистон номидан қуйидаги спортчилар беллашадилар:
Алан Қурманғалиев, Қадирали Қабдилуахитов, Абдулла Мамай, Ши Данян, Алихан Қадирий, Асилхан Мағмумбеков, Алексей Маркин, Бакдаулет Сауирбай, Сарвиноз Мирқодирова, Альбина Жақсилиқова, Дарья Фу, Ақниет Амангелди, Нурсая Нурман, Жания Бекмухамбетова.