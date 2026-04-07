Хитойда AIни ахлоқий жиҳатдан тартибга солиш бўйича янги қоидалар тасдиқланди
ASTANА.Кazinform — Хитой ҳукумати сунъий интеллект соҳасида ахлоқий жиҳатдан тартибга солиш бўйича янги қоидаларни жорий қилди. Ҳужжат хавфсизлик, адолат ва инновацияларга масъулиятли ёндашувни таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Кazinformнинг Пекиндаги мухбири хабар берди.
Янги қоидалар Хитойда амалга оширилаётган сунъий интеллект соҳасидаги барча илмий тадқиқотлар ва технологик ишланмаларга нисбатан қўлланилади. Ҳужжат инсон қадр-қиммати, жамоат тартиби, атроф-муҳит ва шахсий маълумотлар хавфсизлигига таъсир қилиши мумкин бўлган лойиҳаларни қамраб олади.
Қоидаларга кўра, университетлар, тадқиқот марказлари ва хусусий компаниялар ички ахлоқ қўмиталарини ташкил этишлари шарт. Ушбу тузилмалар фаолиятни кузатиш ва хавфларнинг олдини олиш вазифасини ўз ичига олган технология, ҳуқуқ ва этика соҳаларидаги мутахассисларни ўз ичига олади.
Генератив сунъий интеллект ва алгоритмик тавсиялар соҳасидаги йирик лойиҳалар учун эксперт текшируви тизими жорий этилади. Фавқулодда вазиятларда 36-72 соат ичида тезлаштирилган аудит процедураси тақдим этилади.
Қоидаларга риоя қилиниши соҳа вазирликлари ва ҳудудий давлат идоралари томонидан назорат қилинади. Ахлоқий меъёрлар ва маълумотлар хавфсизлиги талабларини бузганлар Хитойнинг амалдаги киберхавфсизлик қонунчилигига мувофиқ жавобгарликка тортиладилар.
Эслатиб ўтамиз, Хитой одамсимон роботлар ва сунъий интеллектни стандартлаштиришни маъқуллади.