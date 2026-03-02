Хитой одамсимон роботлар ва сунъий интеллектни стандартлаштиришни маъқуллади
ASTANА. Кazinform — Хитой одамсимон роботлар ва сунъий интеллектни қамраб олувчи биринчи миллий стандартлар тизимини тасдиқлади, деб хабар беради Xinhua.
Нашрга кўра, Пекинда одамсимон роботлар ва сунъий интеллектни (HEIS) стандартлаштириш бўйича йиллик йиғилишда тақдим этилган тизим олтита асосий компонентдан иборат:
- асосий универсаллик;
- мияга ўхшаш ва ақлли ҳисоблаш;
- оёқ-қўллар ва компонентлар;
- тайёр машиналар ва тизимлар;
- қўлланилиш соҳаси;
- хавфсизлик ва этика.
Ушбу тизим Хитой Халқ Республикаси Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги қошидаги HEIS техник қўмитаси раҳбарлигида 120 дан ортиқ илмий тадқиқот муассасалари, корхоналар ва саноат фойдаланувчилари консорциуми томонидан ишлаб чиқилган.
Қўмита вакилининг сўзларига кўра, мияга ўхшаш ақлли ҳисоблаш стандартлари сунъий интеллектнинг "мия ва серебеллум" учун муҳим техник талабларни ўз ичига олади.
Хусусан, улар маълумотларнинг бутун ҳаёт айланишини, шунингдек, моделларни ўқитиш ва амалга ошириш жараёнларини тартибга солади.
Қўлланилиш стандартлари турли сценарийларда одамсимон роботларни ишлаб чиқиш, ишлатиш ва уларга техник хизмат кўрсатиш тартибини белгилайди. Хавфсизлик ва ахлоқ стандартлари эса саноатнинг бутун ҳаёт айланишини қамраб олади ва технологик эволютсия талабларига мувофиқлигини таъминлайди.
Нашрда таъкидланганидек, ушбу стандартлаштириш тизими 2025 йилда Хитойда одамсимон роботлар саноати сезиларли ўсишни кўрсатгандан сўнг қабул қилинган. Саноат марказий ва маҳаллий ҳокимият органлари томонидан ўрта ва узоқ муддатли режа доирасида стратегик йўналиш ҳисобланади.
Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлигининг маълумотларига кўра, ўтган йил Хитойда одамсимон роботларни оммавий ишлаб чиқаришнинг биринчи йили бўлди: 140 дан ортиқ маҳаллий ишлаб чиқарувчилар 330 дан ортиқ турли моделларни ишлаб чиқаришди.
— Янги стандартлар тизими ушбу тез ривожланаётган саноат учун муҳим босқичга айланиши ва ягона техник талаблар ва хавфсизлик протоколлари орқали сифатли ривожланишга туртки бериши кутилмоқда, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ, Хитой ва Ҳиндистон СИ рақобатбардошлиги бўйича етакчи учликда.