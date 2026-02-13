АҚШ, Хитой ва Ҳиндистон СИ рақобатбардошлиги бўйича етакчи учликда
ASTANА. Кazinform — Нью-Деҳлининг Москвадаги вакили Винай Кумар ушбу мамлакатлар Жанубий Корея, Япония ва Буюк Британия каби таниқли технология етакчиларини ортда қолдирганини таъкидлади, деб хабар беради ТАСС.
АҚШ, Хитой ва Ҳиндистон сунъий интеллект рақобатбардошлиги бўйича етакчи учликка кирди, деди Ҳиндистоннинг Москвадаги элчиси Винай Кумар ТАССга сунъий интеллектнинг Ҳиндистонга таъсири бўйича бўлажак саммит учун тайёрланган мақоласида.
— Натижада, бугунги кунда Ҳиндистон сунъий интеллектни жорий этиш, тадқиқот ва ишланмалар, сунъий интеллект билан ишлашга тайёр кадрларни тайёрлаш ва стартап маданиятини ривожлантириш соҳасида етакчи ҳисобланади. Стэнфорд университетининг Global ai Vibrancy Tool тадқиқоти Ҳиндистонни сунъий интеллект рақобатбардошлиги бўйича дунёда фақат АҚШ ва Хитойдан кейин учинчи ўринга қўйди ва Жанубий Корея, Япония ва Буюк Британия каби таниқли технология етакчиларини ортда қолдирди. Дипломатнинг таъкидлашича, ўтган йили Маха Кумбх 2025 тадбирида Ҳиндистон сунъий интеллектга асосланган ечимларни 1,4 миллиарддан ортиқ одамга хизмат кўрсатадиган дунёдаги энг йирик рақамли жамоат инфратузилмасига узлуксиз интеграция қилиш орқали инклюзив тадбирларни бошқариш бўйича глобал стандартни ўрнатди, — дея таъкидлади дипломат.
Эслатиб ўтамиз, Хитой биринчи робот-космонавтни яратади.